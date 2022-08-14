Haberler Kimdir SHAMAR NICHOLSON KİMDİR? | Shamar Nicholson kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? - Transfer Haberleri

SHAMAR NICHOLSON KİMDİR? | Shamar Nicholson kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? - Transfer Haberleri

Galatasaray gündemindeki forvet ile futbolseverlerin dikkatini çekmeyi başardı ve Sarı Kırmızılı ekibin radarına giren Shamar Nicholson'ın hayatı araştırılmaya başladı. Peki, Shamar Nicholson kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte Shamar Nicholson'a dair merak edilenler...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 10:39 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 11:00
SHAMAR NICHOLSON KİMDİR? | Shamar Nicholson kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? - Transfer Haberleri

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, transfer dönemine hız kesmeden devam ediyor ve yeni isimlerle gündeme gelmeyi sürdürüyor. Son olarak Galatasaray'ın Shamar Nicholson için girişimde bulunacağı iddiaları gündemde yer alırken; Shamar Nicholson'a dair merak edilenler haberimizde...

SHAMAR NICHOLSON KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

16 Mart 1997 tarihinde dünyaya gelen Shamar Nicholson, 192 cm boyunda ve 82 kilodur. Spartak Moskova forması giyen Jamaikalı santrafor, Jamaika ekibi Boys' Town FC'den 2017 yılında Slovenya takımı NK Domzale'ye transfer olmuştur.

2019 yılında 1.5 milyon euroya Belçika takımı Charleroi'ye transfer olan Nicholson, geçtiğimiz sezon devre arasında Rusya takımı Spartak Moskova'ya 8 milyon euro bonservis karşılığında imza atmıştır.

Spartak Moskova ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nicholson, Rusya - Ukrayna savaşı sebebiyle takımdan ayrılacağı iddialarıyla da gündeme gelmiştir.

Geçen sezon Charleroi ve Spartak Moskova formalarıyla toplam 34 maça çıkan Nicholson, 21 gol atıp 7 asist yapmıştır. 25 yaşındaki Jamaikalı golcü bu sezon 3 maçta 98 dakika forma giymiş fakat gol kaydedememiştir. Bonservis bedeli 7.5 milyon Euro olarak bilinmektedir.

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