Haberler Kimdir ANDREAS HANCHE-OLSEN KİMDİR? | Andreas Hanche-Olsen kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? - Transfer Haberleri

ANDREAS HANCHE-OLSEN KİMDİR? | Andreas Hanche-Olsen kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? - Transfer Haberleri

Galatasaray, Gent'te stoper olarak forma giyen Andreas Hanche-Olsen ile anlaşma sağladı. 25 yaşındaki ismin 48 saat içinde İstanbul'a gelmesi beklenirken; Andreas Hanche-Olsen'ın kim olduğu, yaşı ve oynadığı takımlar futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. İşte Andreas Hanche-Olsen'ın kariyer geçmişine ve hayatına dair merak edilenler...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 11:00
ANDREAS HANCHE-OLSEN KİMDİR? | Andreas Hanche-Olsen kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? - Transfer Haberleri

Bonservisi için 3 milyon Euro ödeneceği öğrenilen 25 yaşındaki Andreas Hanche-Olsen'ın, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı gündemde yerini aldı. Futbolseverler, Andreas Hanche-Olsen'ın biyografisini, yaşını ve oynadığı takımları araştırmaya koyuldu. İşte Andreas Hanche-Olsen hakkında detaylar...

ANDREAS HANCHE-OLSEN KİMDİR?

17 Ocak 1997'de Norveç'in Bodo kentinde dünyaya gelen Andreas Hanche-Olsen, futbol kariyerine Stabaek'in altyapısında başladı 185 cm boyunda ve 82 kilo olan Andreas Hanche-Olsen, sağ ayağını kullanmaktadır.

2020 yazında Belçika temsilcisi Gent'e 800 bin Euro'ya transfer olan Hanche-Olsen, 2023'e kadar sözleşme imzalamıştır. Belçika ekibiyle geçtiğimiz sezon 55 maça çıkan ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağlayan Andreas Hanche-Olsen stoper mevkisinde sağ ve sol bek bölgelerinde de görev alabilmektedir.

Kariyerinde 233 karşılaşmaya çıkan Olsen, bu maçlarda 9 gol ve 6 asistlik performans sağlamıştır; Hanche-Olsen'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro olarak bilinmektedir.

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