Haberler Kimdir ANDREA BELOTTI KİMDİR? | Andrea Belotti nasıl bir futbolcu? Andrea Belotti kimdir? Kaç yaşında? Gol ve asist sayısı ne?

ANDREA BELOTTI KİMDİR? | Andrea Belotti nasıl bir futbolcu? Andrea Belotti kimdir? Kaç yaşında? Gol ve asist sayısı ne?

Torino ile sözleşmesi sona eren İtalyan forvet Andrea Belotti, sözleşmesiz futbolcular arasında en çok talibi olan isimlerin başında geliyor. Başta Roma olmak üzere, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Andrea Belotti'nin kariyeri ve özellikleri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Andrea Belotti Transfermarkt verileri, oynadığı takımlar, gol ve asist sayıları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Andrea Belotti kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Kaç golü var? Kaç asisti var? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 15:32
ANDREA BELOTTI KİMDİR? | Andrea Belotti nasıl bir futbolcu? Andrea Belotti kimdir? Kaç yaşında? Gol ve asist sayısı ne?

İtalyan futbolunun yükselen yıldızlarından biri olan Andrea Belotti, Torino ile sözleşmesi bittikten sonra birçok takımın transfer listesinde en tepede yer alıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan yıldız futbolcunun yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Andrea Belotti kaç yaşında? Boyu kaç? Kaç gol attı ve kaç asist yaptı? Hangi takımlarda oynadı? İşte tüm bilgileri...

ANDREA BELOTTI KİMDİR?

20 Aralık 1993 yılında İtalya'nın Cacinate kentinde dünyaya gelmiştir. İtalya Milli Takımı'nda 44 maça çıkan Andrea Belotti 12 gol atmıştır. Son olarak Torino forması giyen yıldız futbolcu sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte serbest kalmıştır. 28 yaşındaki yıldız isim 181 cm boyundadır.

ANDREA BELOTTI'NİN ÖZELLİKLERİ NE?

Roma başta olmak üzere birçok takımın gündemine gelen Belotti, Galatsaray ve Fenerbahçe ile de anılmaktadır. Belotti, sağ ayağını etkili kullanmaktadır. Yüksek fizik gücü ile rakip stoperlerle çok rahat mücadele edebilmektedir. Fizik yapısına göre dar alanda yaptığı ani çalım ve dönüşlerle de dikkat çekmektedir.

ANDREA BELOTTI'NİN GOL VE ASİST SAYISI NEDİR?

Grumellese'de 10 yaşında futbola başlayan Andrea Belotti, 3 yıl burada oynadıktan sonra AlbinoLeffe'ye geçiş yapmıştır. AlbinoLeffe'nin her yaş grubunda oynadıktan sonra profesyonel olmuş ve Palermo tarafından keşfedilmiştir. Palermo'dan sonra Torino'ya geçiş yapan Belotti, en iyi performansını burada sergilemiştir. Kariyerinde 390 maça çıkan Belotti, 158 gol 35 asist üretmiştir. 20 milyon euro piyasa değeri bulunmaktadır.

ANDREA BELOTTI'NİN EŞİ KİM?

İtalyan yıldız Andrea Belotti, Giorgia Duro ile evlidir. Vittoria isminde bir kızı bulunaktadır.

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