KEREMCEM KİMDİR? | Gül Masalı dizisinin Fuat'ı Keremcem kaç yaşında, nereli? Keremcem'in kariyer geçmişi ve biyografisi!

Gül Masalı dizisi ile izleyiciyle buluşan Keremcem, dizide canlandırdığı Fuat karakteriyle gündemde yerini aldı ve dizinin sıkı takipçileri, Keremcem'in hayatını araştırmaya başladı. Peki, Keremcem kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Keremcem'e dair merak edilenler...

KEREMCEM DÜRÜK KİMDİR?

28 Aralık 1977 tarihinde Muğla Milas'da dünyaya gelen Keremcem'in asıl Adı Kerem Cem Dürük olarak bilinmektedir. İlkokulu Milas Sakarya İlkokulu ve orta öğretimi İzmir Özel Fatih Koleji'nde tamamlayan Keremcem ardından Muğla'nın Turgutreis Lisesi'nden mezun olmuştur.

İlk bestesi olan 'Elimde Değil' şarkısını mezun olduktan bir yıl sonra tamamlayan Keremcem, Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.

Keremcem'in 2004 yılında Yonca Evcimik'in aracılığıyla Aykut Gürel ile tanışması hayatında çok önemli değişikliklere sebep olmuştur. 2005 yılında "Eylül" adlı parça ile ilk albümünü piyasaya süren Keremcem, asıl çıkışını "Ağlayalım Beraber" şarkısıyla yakalamıştır.

2005'de oyunculuk çalışmalarına başlayan Keremcem, "Kerem ile Aslı" dizisi ile televizyon dünyasına ilk adımını atmıştır. O Hayat Benim, Merhaba Hayat, Tövbeler Tövbesi, Keskin Bıçak, Elif, İki Yabancı, Kavak Yelleri, Avrupa Yakası ve Aşk Oyunu dizilerinde rol alan Keremcem, 1,82 metre boyunda, 77 kilo ve Oğlak burcudur.

KEREMCEM'İN ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI

2004 – Eylül

2005 – Eylül (Aşk Oyunu Bonus Track)

2005 – Maia

2006 – Aşk Bitti

2008 – Ateşler İçinde

2009 – Dokun

2011 – Hayata

2013 – Keremcem

KEREMCEM'İN OYNADIĞI DİZİLERİ