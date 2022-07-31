Haberler Kimdir FREDRIK MIDTSJO KİMDİR? | Fredrik Midtsjo kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? - Transfer haberleri

FREDRIK MIDTSJO KİMDİR? | Fredrik Midtsjo kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? - Transfer haberleri

Fredrik Midtsjo, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'a transfer olacağı iddiasıyla gündemde yerini aldı ve yetenekli futbolcunun hayatı araştrılmaya başladı. AZ Alkmaar forması giyen Fredrik Midtsjö’yü kadrosuna katmak istediği konuşulan Sarı Kırmızılı takımdan konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Peki, Fredrik Midtsjö kimdir, kaç yaşında, nereli? Fredrik Midtsjö hangi takımlarda oynadı? İşte Fredrik Midtsjö'nün biyografisi...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 15:03 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 15:32
FREDRIK MIDTSJO KİMDİR? | Fredrik Midtsjo kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? - Transfer haberleri

Galatasaray'da tüm hızıyla devam eden transfer çalışmalarında gündeme yeni bir isim geldi ve Sarı Kırmızılı ekibin Fredrik Midtsjö ile ilgilenmesi futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı. Peki, Fredrik Midtsjö kimdir, kaç yaşında, nereli? Fredrik Midtsjö hangi takımlarda forma giydi? İşte Fredrik Midtsjö'ye dair merak edilenler...

FREDRIK MIDTSJO KİMDİR?

Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Fredrik Midtsjö, 11 Ağustos 1993'te dünyaya gelmiştir. Az Alkmaar forması giyen futbolcu 1.76 metre boyundadır. Norveçli merkez orta saha, geçtiğimiz sezon 41 resmi maçta forma giymiştir ve 6 asistle takımına katkı sağlamıştır. Sağ ayağını kullanan Fredrik Midtsjö, Norveç Milli Takımı formasını 11 kez giymiştir.

28 yaşındaki Fredrik Midtsjö'nün güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak bilinmektedir.

DİĞER
Oyuncu Hatice Şendil’in renkli mayokinisi ile pozları parmak ısırttı! "Neler yapıyorsunuz böyle Hatice Hanım"
Çağla Şıkel ile Zeynep Bastık'ın bir hafta önce boşandığı eşi Tolga Akış sevgili mi? Bomba iddia Edis'in kulisindeki o görüntüyle ortaya çıktı
Formayı giydi imzayı attı! İşte yeni adresi
Kanarya'nın golcüsüne sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ARTHUR MASUAKU KİMDİR?
GUSTAVO HENRIQUE KİMDİR?
2021 yılı UNESCO tarafından ne yılı ilan edildi?
📄KPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI! 2022 KPSS soru kitapçıkları erişime açıldı mı?
MÜHENDİSİ BAHRİ HÜMAYUN’U KİM KURDU?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray - Fiorentina maçı saat kaçta? Galatasaray - Fiorentina maçı saat kaçta? 15:09
F.Bahçe transferi duyurdu! 1 yıllık sözleşme F.Bahçe transferi duyurdu! 1 yıllık sözleşme 15:08
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü! Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü! 15:05
Türkiye - İspanya maçı saat kaçta? Türkiye - İspanya maçı saat kaçta? 14:54
Cimbom'un yeni yıldızı İstanbul'a geliyor! Cimbom'un yeni yıldızı İstanbul'a geliyor! 14:31
Formayı giydi imzayı attı! İşte yeni adresi Formayı giydi imzayı attı! İşte yeni adresi 14:07
Daha Eski
Avcı’ya doğum günü sürprizi! Avcı’ya doğum günü sürprizi! 13:42
Razgatlıoğlu sıralama yarışında birinci oldu! Razgatlıoğlu sıralama yarışında birinci oldu! 13:37
Dursun Özbek açıklamalarda bulundu! Dursun Özbek açıklamalarda bulundu! 13:32
Liverpool - Strasbourg maçı saat kaçta? Liverpool - Strasbourg maçı saat kaçta? 13:29
Serdar Aziz’den Bursaspor’a destek! Serdar Aziz’den Bursaspor’a destek! 13:25
F.Bahçe'de Slovacko maçı hazırlıkları devam ediyor! F.Bahçe'de Slovacko maçı hazırlıkları devam ediyor! 13:19