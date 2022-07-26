Haberler Kimdir FREDRIK MIDTSJO KİMDİR? | Fredrik Midtsjo kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? - Transfer haberleri

FREDRIK MIDTSJO KİMDİR? | Fredrik Midtsjo kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? - Transfer haberleri

Fredrik Midtsjo, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'a transfer olacağı iddiasıyla gündemde yerini aldı ve yetenekli futbolcunun hayatı araştrılmaya başladı. AZ Alkmaar forması giyen Fredrik Midtsjö’yü kadrosuna katmak istediği konuşulan Sarı Kırmızılı takımdan konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Peki, Fredrik Midtsjö kimdir, kaç yaşında, nereli? Fredrik Midtsjö hangi takımlarda oynadı? İşte Fredrik Midtsjö'nün biyografisi...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 17:30 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 17:30
FREDRIK MIDTSJO KİMDİR? | Fredrik Midtsjo kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? - Transfer haberleri

Galatasaray'da tüm hızıyla devam eden transfer çalışmalarında gündeme yeni bir isim geldi ve Sarı Kırmızılı ekibin Fredrik Midtsjö ile ilgilenmesi futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı. Peki, Fredrik Midtsjö kimdir, kaç yaşında, nereli? Fredrik Midtsjö hangi takımlarda forma giydi? İşte Fredrik Midtsjö'ye dair merak edilenler...

FREDRIK MIDTSJO KİMDİR?

Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Fredrik Midtsjö, 11 Ağustos 1993'te dünyaya gelmiştir. Az Alkmaar forması giyen futbolcu 1.76 metre boyundadır. Norveçli merkez orta saha, geçtiğimiz sezon 41 resmi maçta forma giymiştir ve 6 asistle takımına katkı sağlamıştır. Sağ ayağını kullanan Fredrik Midtsjö, Norveç Milli Takımı formasını 11 kez giymiştir.

28 yaşındaki Fredrik Midtsjö'nün güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak bilinmektedir.

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