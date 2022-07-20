SEBASTIEN HALLER KİMDİR? | Sebastien Haller kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Sebastien Haller ne kanseri, sağlık durumu nasıl?

Sebastien Haller hastalığıyla gündeme geldi, Borussia Dortmund'a yeni transfer olan Sebastien Haller'ın kim olduğu, hangi takımlarda oynadığı ve kaç yaşında olduğu araştırılmaya başladı. Spor camiasını üzen haberin ardından, yetenekli futbolcunun sağlık durumu ve hastalığına dair detaylar araştırılmaya başladı. İşte Sebestien Haller'ın hayatına dair detaylar...

SEBASTIEN HALLER KİMDİR?

22 Haziran 1994'te dünyaya gelen Sebastien Haller 2022 yılı itibarıyla 28 yaşındadır ve aslen Fildişi Sahilli olan forvet oyuncusu Fransa'da doğmuştur.

Profesyonel futbol kariyerine 2010 yılında Auxerre II kulübünde başlayan Haller, daha sonra sırasıyla Auxerre, Utrecht, Utrecht, Eintracht Frankfurt, West Ham United, Ajax kulüplerinde forma giymiştir. Son olarak, Haller, 6 Temmuz 2022'de Ajax'tan 31 milyon Euro bonservis bedeliyle Dortmund'a transfer olmuştur.

SEBASTIEN HALLER SAĞLIK DURUMU NASIL?

Testis kanserine yakalanan Haller'ın sağlık durumuna dair açıklama yapan Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl yetenekli futbolcunun son durumuna dair şu açıklamayı yaptı:

"Aldığımız haber hem bizim için hem Sebastian için şoke edici oldu. Sebastian'a en kısa sürede iyileşmesi dileğinde bulunuyorum. Umuyorum en kısa sürede tekrar buluşacağız. En iyi tedaviyi aldığından emin olacağız" dedi.

Sebastien Haller, hastalığı nedeniyle kulübün İsviçre kampından ayrıldı ve tedavi için Almanya'ya döndü.