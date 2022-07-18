Haberler Kimdir FLORIAN GRILLITSCH KİMDİR? | Florian Grillitsch kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? Florian Grillitsch'in biyografisi! - Transfer Haberleri

FLORIAN GRILLITSCH KİMDİR? | Florian Grillitsch kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? Florian Grillitsch'in biyografisi! - Transfer Haberleri

Galatasaray transferiyle adından söz ettiren Florian Grillitsch'in hayatı gündemde yerini aldı, başta sarı kırmızılı taraftarlar olmak üzere sporseverler Florian Grillitsch'in kaç yaşında olduğunu, hangi mevkiide ve hangi takımlarda oynadığını araştırmaya başladı. İşte Florian Grillitsch'e dair merak edilenler...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 13:00 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 13:00
FLORIAN GRILLITSCH KİMDİR? | Florian Grillitsch kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? Florian Grillitsch'in biyografisi! - Transfer Haberleri

Florian Grillitsch'in hayatına dair detaylar araştırılmaya başladı. Florian Grillitsch'in yaşı ve hangi takımlarda oynadığı futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. Peki, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın yeni transferi Florian Grillitsch kimdir, hangi mevkiide oynuyor? İşte Florian Grillitsch'in hayatına dair detaylar...

FLORIAN GRILLITSCH KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

7 Ağustos 1995 tarihinde Avusturya'nın Nenkirchen kentinde doğan 26 yaşındaki Avusturyalı futbolcu Florian Grillitsch 1.87 boyundadır ve ön libero ve merkez orta sahada görev almaktadır.

Grillitsch, kariyerinde SVSF Pottschach, Fußballakademie St. Pölten, SV Werder Bremen (2013-2015) takımlarında forma giymiştir. 2017-2018 sezonunda Hoffenheim'a transfer olan orta saha oyuncusu, 5 sezon boyunca forma giydikten sonra kontratını yenilememiştir.

Avusturyalı futbolcu Florian Grillitsch geçtiğimiz sezon 18 maça çıktı ve 1495 dakika boyunca forma giydi. Ülkesi adına 33 maçta oynayan ve 1 gole imza atan Florian Grillitsch, kariyeri boyunca 256 karşılaşmada 32 gol, 31 de asist yaparak başarısıyla adından söz ettirdi.

Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olan Grillitsch, bugüne kadar 49 maçta sakatlık ve hastalık nedeniyle forma giyme şansı bulamadı.

Son olarak Alman ekip Hoffenheim'da oynayan ve bonservisi elinde bulunan Florian Grillitsch ile Galatasaray anlaşmaya vardı ve transfer süreci tamamlandı.

Galatasaray'ın yeni transferi Florian Grillitsch, 16 milyon euro piyasa değeriyle Süper Lig'in en yüksek piyasa değerine sahip orta saha oyuncusu olarak biliniyor.

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