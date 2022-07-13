Haberler Kimdir ALASSANE PLEA KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynamıştır? Mevkisi ne? İşte bilinmeyenler...

ALASSANE PLEA KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynamıştır? Mevkisi ne? İşte bilinmeyenler...

Fenerbahçe ile adı anılan Alassane Plea, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Alassane Plea'nın hayatı, kariyeri ve özellikleri araştırılıyor. Peki, Alassane Plea kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Nereli?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 12:14
ALASSANE PLEA KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynamıştır? Mevkisi ne? İşte bilinmeyenler...

Fenerbahçe transfer hedefi Fransız forvet Alassane Plea sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Futbolseverler, Alassane Plea'nın kariyeri ve hayatı hakkında detayları araştırıyor. Peki, Alassane Plea kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı?

ALASSANE PLEA KİMDİR?

Alassane Plea, 10 Mart 1993 yılında Fransa'nın Lille şehrinde dünyaya gelmiştir. Mali uyruklu olan Plea'nın 181 cm boyu bulunmaktadır. Sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılında bitecek olan Plea, Borussia Mönchengladbach forması giymektedir. Profesyonel futbol kariyerine Lyon'da başkayan Plea sırasıyla Auxxere, Nice, Lyon ve Borussia Mönchengladbach'ta devam etmiştir. Plea, 305 maçta 95 gol 52 asist üretmiştir.

DİĞER
SON DAKİKA: Galatasaray İsviçreli yıldız için harekete geçiyor! Transferde PSG'den kötü haber...
SON DAKİKA: Benzin fiyatlarına indirim geliyor! 13 Temmuz 2022 benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak?
Beşiktaş'a transferde rakip çıktı! Alman kulübü...
Jorge Jesus 'çilingirini' buldu! Arda Güler...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
WILLIAN ARAO KİMDİR?
JOSHUA KING KİMDİR?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mol Fehervar - Galatasaray maçı saat kaçta? Mol Fehervar - Galatasaray maçı saat kaçta? 12:03
Toroğlu'dan sürpriz itiraf! "Film teklifi aldım" Toroğlu'dan sürpriz itiraf! "Film teklifi aldım" 11:55
Alves'ten Barça yönetimine sert eleştiri! Alves'ten Barça yönetimine sert eleştiri! 11:43
Fırtına'nın rakibi G.Saray! İşte stoper adayları Fırtına'nın rakibi G.Saray! İşte stoper adayları 10:52
Serdar Saatçı'dan açıklama geldi! Serdar Saatçı'dan açıklama geldi! 10:35
İstanbulspor - Sakaryaspor maçı saat kaçta? İstanbulspor - Sakaryaspor maçı saat kaçta? 09:55
Daha Eski
Beşiktaş'a transferde rakip çıktı! Alman kulübü... Beşiktaş'a transferde rakip çıktı! Alman kulübü... 09:52
Mol Fehervar - Galatasaray maçı saat kaçta? Mol Fehervar - Galatasaray maçı saat kaçta? 09:35
Jorge Jesus 'çilingirini' buldu! Arda Güler... Jorge Jesus 'çilingirini' buldu! Arda Güler... 09:33
Kim transferde karar aşamasında! İki kulüp... Kim transferde karar aşamasında! İki kulüp... 09:16
Böyle duyurdu! İşte Aslan'ın haber beklediği iki yıldız Böyle duyurdu! İşte Aslan'ın haber beklediği iki yıldız 09:09
Transferde flaş gelişme! Boey'in alternatifi bulundu Transferde flaş gelişme! Boey'in alternatifi bulundu 08:07