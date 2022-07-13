ALASSANE PLEA KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynamıştır? Mevkisi ne? İşte bilinmeyenler...

Fenerbahçe transfer hedefi Fransız forvet Alassane Plea sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Futbolseverler, Alassane Plea'nın kariyeri ve hayatı hakkında detayları araştırıyor. Peki, Alassane Plea kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı?

ALASSANE PLEA KİMDİR?

Alassane Plea, 10 Mart 1993 yılında Fransa'nın Lille şehrinde dünyaya gelmiştir. Mali uyruklu olan Plea'nın 181 cm boyu bulunmaktadır. Sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılında bitecek olan Plea, Borussia Mönchengladbach forması giymektedir. Profesyonel futbol kariyerine Lyon'da başkayan Plea sırasıyla Auxxere, Nice, Lyon ve Borussia Mönchengladbach'ta devam etmiştir. Plea, 305 maçta 95 gol 52 asist üretmiştir.