Haberler Kimdir JOSHUA KING KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Boyu kaç? Mevkisi ne? Joshua King istatistikleri

JOSHUA KING KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Boyu kaç? Mevkisi ne? Joshua King istatistikleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak Watford forması giyen Joshua King'i kadrosuna kattı. King'in sarı-lacivertli takıma transferi sonrası oyuncuyla ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Boyu kaç? Hangi mevkide oynuyor? Joshua King ile ilgili bilgilere haberimizde bulaşabilirsiniz.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 23:00 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 23:30
JOSHUA KING KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Boyu kaç? Mevkisi ne? Joshua King istatistikleri

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transfer atağa kalktı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, son olarak Watford forması giyen Norveçli futbolcu Joshua King ile anlaşma sağlandı. Fenerbahçe'nin Joshua King transferini açıklaması sonrası King ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Joshua King kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte detaylar...

JOSHUA KING KİMDİR?

Tam adı Joshua Christian Kojo King olan futbolcu, 15 Ocak 1992 tarihinde Norveç'in Oslo kentinde dünyaya geldi. Futbola Romsås IL altyapısında başlayan Norveçli forvet, Valerenga ve Manchester United altyapılarında da forma giydi.

Preston, Borusssia Mönchengladbach, Hull City, Blackburn Rovers, Bournemouth ve Everton formalarını da giyen 1.87 boyundaki futbolcu, geçtiğimiz sezon başında Watford'a transfer olmuştu.

Kariyerinde 366 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 79 gol ve 45 asistlik bir performans sergiledi. Norveç Milli Takımı'nda da forma giyen tecrübeli forvet, milli formayla çıktığı 62 maçta 20 gol attı.

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