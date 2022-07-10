Haberler Kimdir EVANDER KİMDİR? | Evander kimdir? Evander kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynuyor?

EVANDER KİMDİR? | Evander kimdir? Evander kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynuyor?

Transfer döneminin gelmesiyle birçok isim takımlarımızın gündemine geliyor. Evander de bu isimlerin başında geliyor. Futbolseverler tarafından sosyal medya ve arama motorlarında araştırılıyor. Evander'in kariyeri ve özellikleri merak ediliyor. Peki, Evander kimdir? Evander kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynuyor?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 15:00 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 15:30
EVANDER KİMDİR? | Evander kimdir? Evander kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynuyor?

2022-2023 sezonuna Süper Lig ekipleri hem hazırlık maçları hem transferlerde hazırlıklarını sürdürüyor. Evander de transfer döneminde gündeme gelen isimlerden biri oldu. Peki, Evander kimdir? Evander kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynuyor?

EVANDER KİMDİR? EVANDER KAÇ YAŞINDA VE NERELİ? HANGİ TAKIMLARDA OYNUYOR?

Evander, 9 Haziran 1998 yılında Brezilya'nın Rio de Jenerio kentinde dünyaya gelmiştir. Danimarka Ligi ekiplerinden Midtjylland forması giymektedir. 2019 yılından bu yana Midtjylland forması giymektedir. Vasco da Gama'da profesyonel olmuştur. Merkez orta saha pozisyonunda oynamaktadır. Kariyerinde 185 maça çıkan Evander 48 gol 36 asist yapmıştır.

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