Haberler Kimdir SERGIO OLIVEIRA KİMDİR? | Sergio Oliveira kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte kariyeri ve bilinmeyenler...

SERGIO OLIVEIRA KİMDİR? | Sergio Oliveira kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte kariyeri ve bilinmeyenler...

Galatasaray ile adı anılan Sergio Oliveira, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Sergio Oliveira'nın hayatı, kariyeri ve özellikleri araştırılıyor. Peki, Sergio Oliveira kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Nereli?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 10:30 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 10:30
SERGIO OLIVEIRA KİMDİR? | Sergio Oliveira kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte kariyeri ve bilinmeyenler...

Galatasaray transfer hedefi Portekizli orta saha Sergio Oliviera sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Futbolseverler, Sergio Oliviera'nın kariyeri ve hayatı hakkında detayları araştırıyor. Peki, Sergio Oliviera kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı?

SERGIO OLIVEIRA KİMDİR?

2 Haziran 1992 tarihinde Portekiz'de dünyaya geldi. Kariyerine Porto altyapısında başladı. Bonservisi Porto'da olan Oliveira Beira-Mar, Mechelen, Penafiel, Paços Ferreira, Nantes, PAOK ve Roma'da kiralık olarak forma giydi. Sergio Oliveira, geçtiğimiz kış transfer döneminde kiralık olarak Roma'ya katılmış ve çıktığı 22 maçta 3 gol, 1 asist kaydetmişti. Kariyeri boyunca 350 maça çıkan 30 yaşındaki orta saha 63 gol attı, 31 de asist yapmayı başardı. 1.81 cm boyundaki orta saha, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Portekiz Milli Takımı'nın da formasını terleten Sergio Oliveira, 13 karşılaşmada görev aldı. Oliveira'nın güncel piyasa değeri 12 milyon euro...

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