🏐HANDE BALADIN KİMDİR? | Hande Baladın kaç yaşında, nereli, evli mi? Hande Baladın'ın boyu ve kilosu kaç? Hande Baladın'ın bilinmeyenleri!

Hande Baladın'ın yaşı, boyu, kilosu ve evli olup olmadığı sevenleri tarafından oldukça merak ediliyor. Genç ve başarılı smaçörün hangi takımda oynadığı ise sık sık araştırılıyor. İşte Hande Baladın'ı yakından tanımak isteyenler için Hande Baladın hakkında her şey!

🏐HANDE BALADIN KİMDİR? HANDE BALADIN'IN YAŞI, BOYU VE KİLOSU KAÇ?

1 Eylül 1997 yılında Kütahya'da dünyaya gelen Hande Baladın, 2022 yılı itibarıyla 24 yaşında, Başak burcu ve bekardır.

1.90 boyundaki Türk milli voleybolcu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde, eğitim hayatı ile birlikte profesyonel voleybol kariyerini de devam ettirmektedir ve voleybola çok küçük yaşlarda başlamıştır.

İlk olarak Eczacıbaşı VitrA'nın altyapısında yetişen; kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer alan Baladın, 2014 yılından beri smaçör olarak forma giymeye devam etmektedir.

2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'da A Takım'a yükselen Baladın, 2018-2019 sezonunda deneyim kazanmak için Gatasaray'da kiralık olarak oynamıştır.

2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı'na geri dönen Baladın, başarılarıyla sık sık gündeme gelmektedir.

🏆HANDE BALADIN'IN BAŞARILARI VE VOLEYBOL GEÇMİŞİ

Kulüp Başarıları

2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu

2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

2018 CEV Kupası Şampiyonluğu

2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği

2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

Milli Takım Başarıları

2013 Gençler Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası İkinciliği

2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu

2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü

2018 FIVB Milletler Ligi İkinciliği

2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası İkinciliği

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği

2020 Tokyo Olimpiyatları Beşinciliği

2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü

Bireysel Başarılar