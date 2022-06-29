Haberler Kimdir JOAO PEDRO KİMDİR? | Joao Pedro kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Nereli?

JOAO PEDRO KİMDİR? | Joao Pedro kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Nereli?

Galatasaray ile adı anılan Joao Pedr, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Joao Pedr'nun hayatı, kariyeri ve özellikleri araştırılıyor. Peki, Joao Pedro kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Nereli?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 16:30 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 17:00
JOAO PEDRO KİMDİR? | Joao Pedro kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Nereli?

Galatasaray transfer hedefi İtalyan forvet Joao Pedro sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Futbolseverler, Joao Pedro'nun kariyeri ve hayatı hakkında detayları araştırıyor. Peki, Joao Pedro kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı?

JOAO PEDRO KİMDİR?

Joao Pedro 9 Mart 1992 yılında Brezilya'nın Ipantinga şehrinde dünyaya gelmiştir. 184 cm boyundaki Joao Pedro, 10 numara ve forvet oynayabiliyor. İtalya Milli Takımı'nda 1 kez forma giyen Joao Pedro, Atletico-MG, Palermo, Guimares, Penarol, Santos, Estoril Praia, Cagliari gibi takımlarda forma giymiştir.

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