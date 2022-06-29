JESE RODRIGUEZ KİMDİR? | Jese Rodriguez kaç yaşında, nereli, hangi takımda ve hangi mevkide oynuyor? - Transfer Haberleri

Ankaragünü yeni transferiyle gündemde yerini aldı, Jese Rodriguez'in hayatı araştırılmaya başladı. Peki, İspanyol asıllı 29 yaşındaki Jese Rodriguez kimdir, hangi takımlarda oynadı, kaç gol attı? Jese Rodriguez hangi mevkiide oynuyor? İşte Jese Rodriguez'e dair merak edilenler...

JESE RODRIGUEZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

26 Şubat 1993'te İspanya 'nın Kanarya Adaları'nda dünyaya gelen Jese Rodriguez Ruiz, küçük yaşlarda futbola başlamıştır ve forvet oynamaktadır.

2003-2005 arası El Pilar'da, 2005-2007 arası ise Gran Canaria'da forma giyen Jese, Real Madrid'in dikkatini çekti. Dünya devi Madrid'in altyapısında dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Castilla'da attığı gollerle ön plana çıkan Jese Rodriguez Ruiz, A takım kadrosuna dahil edilmiştir.

2012 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda attığı 5 golle hafızalara kazınan Jese Rodriguez Ruiz, ilerleyen yıllarda üst düzey bir forvet olması yönünde beklentileri artırmıştır. Castilla'da 80 maçta 33 gol, 18 asistle oynayan Jese, 2011-2016 yılları arasında oynadığı Real Madrid'de ise 94 maça çıkmıştır.

2012'de İspanya U19 Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu yaşayan Jese, turnuvayı gol kralı olarak tamamlayanJese Rodriguez Ruiz, 18 gol, 15 asistle skora katkı sağlamıştır.

İspanyol temsilcisi ile 2 kez UEFA Şampiyonlar Ligi, 1'er kez La Liga, İspanya Kral Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşayan Jese Rodriguez Ruiz, Real'de Avrupa'nın gözde forvetleri arasında yer almıştır.

Ağustos 2016'da 25 milyon Euro bonservisle PSG'ye transfer olan Jese Rodriguez Ruiz, Parc des Princes'te düzenlenen imza töreniyle 5 yıllık imza atmıştır.

Fransız devinde forma şansı bulmakta zorlanan Jese Rodriguez Ruiz, Ocak 2017'de ülkesine dönerek kiralık olarak Las Palmas'a forma giymeye başlamıştır.

Las Palmas'ta geçirdiği yarım sezonda 16 maça çıkan ve 3 gol, 1 asistle oynayan Jese'nin bir sonraki durağı ise Stoke City olmuştur. Stoke City'de 13 maça çıkabilen ve 615 dakika sahada kalabilen İspanyol oyuncu, burada 1 gol ve 1 de asist yapmıştır.

Kariyerinde hızlı bir düşüş yaşayan ve PSG kadrosunda kendisine yer bulamayan Jese'nin kiralık serüveni devam ederken; Ocak 2019'da Betis'e imza atarak burada 14 maçta 2 gol atarak gündeme gelmiştir.

Jese, 2 milyon Euro ücretle Portekiz'in köklü takımlarından olan Sporting'e kiralandıktan sonra, 12 maçta 1 gol atabilmiş ve performans düşmesiyle gündeme gelmiştir.

1 sezonluk Sporting macerası sonrası PSG'ye dönen Jese'nin Fransız ekibindeki serüveni tamamlandıktan sonra PSG, 25 milyon Euro'ya transfer ettiği Jese'nin sözleşmesini Nisan 2020'de feshetmiştir. Yaklaşık 1 sene kulüp bulamayan Jese, Şubat 2021'de Las Palmas'la sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır.

La Liga 2 ekibine 2. kez imza atan, ilk sezonunda 16 maçta 2 gol, 2 asist, 2. sezonunda ise 38 maçta 10 gol, 6 asistle oynayan Jese, yeni sezonla birlikte, Ankaragücü ile anlaşmaya varmıştır.

Asıl mevkisi forvet olsa da, kanatlarda da oynayabilen Jese, profesyonel kariyerinde çıktığı 313 maçta 72 gol attı, 45 asist yapmıştır.

Süper Lig'in yeni takımı MKE Ankaragücü, 29 yaşındaki forvet oyuncusunun transferini, Twitter hesabından "O geldi..." notu ve "jeserodriguez" etiketiyle paylaştığı videoyla duyurarak; kulübün internet sitesinden yapılan açıklama ile beraber Rodriguez ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilmiştir.