TIEMOUE BAKAYOKO KİMDİR? | Tiemoué Bakayoko kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Nereli?

Galatasaray transfer hedefi Hırvatistanlı forvet Tiemoué Bakayoko sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Futbolseverler, Tiemoué Bakayoko'nun kariyeri ve hayatı hakkında detayları araştırıyor. Peki, Tiemoué Bakayoko kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı?

TIEMOUE BAKAYOKO KİMDİR?

Tiemoué Bakayoko, 17 Ağustos 1994 yılında Paris'te dünyaya gelmiştir. 189 cm boyu olan Tiemoué Bakayoko, orta sahada görev yapmaktadır. Fransa Milli Takımı'nda 1 kez forma giymiştir. Milan'da oynayan Tiemoué Bakayoko'nun sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek. Rennes alt yapısında futbola başlayan Tiemoué Bakayoko, Monaco, Chelsea, Milan ve Napoli gibi takımlarda da forma giydi.