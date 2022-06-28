Haberler Kimdir TIEMOUE BAKAYOKO KİMDİR? | Tiemoué Bakayoko kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Nereli?

TIEMOUE BAKAYOKO KİMDİR? | Tiemoué Bakayoko kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Nereli?

Galatasaray ile adı anılan Tiemoué Bakayoko, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Tiemoué Bakayoko'nun hayatı, kariyeri ve özellikleri araştırılıyor. Peki, Tiemoué Bakayoko kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Nereli?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 09:37 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 10:00
TIEMOUE BAKAYOKO KİMDİR? | Tiemoué Bakayoko kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Nereli?

Galatasaray transfer hedefi Hırvatistanlı forvet Tiemoué Bakayoko sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Futbolseverler, Tiemoué Bakayoko'nun kariyeri ve hayatı hakkında detayları araştırıyor. Peki, Tiemoué Bakayoko kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı?

TIEMOUE BAKAYOKO KİMDİR?

Tiemoué Bakayoko, 17 Ağustos 1994 yılında Paris'te dünyaya gelmiştir. 189 cm boyu olan Tiemoué Bakayoko, orta sahada görev yapmaktadır. Fransa Milli Takımı'nda 1 kez forma giymiştir. Milan'da oynayan Tiemoué Bakayoko'nun sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek. Rennes alt yapısında futbola başlayan Tiemoué Bakayoko, Monaco, Chelsea, Milan ve Napoli gibi takımlarda da forma giydi.

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