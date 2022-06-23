KAZIMCAN KARATAŞ KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Boyu kaç? Mevkisi ne? Kazımcan Karataş Galatasaray'a transfer olacak mı?

Teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Yeni sezon öncesi takviyelerini bir an önce gerçekleştirmek isteyen sarı-kırmızılılar, ilk transferini gerçekleştirmek üzere... Galatasaray yönetiminin Altay forması giyen ve Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş için İzmir ekibiyle anlaşma sağladığı öne sürüldü. Genç futbolcunun sarı-kırmızılı takıma transfer olacağının konuşulmasının ardından Kazımcan Karataş ile ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Kazımcan Karataş kimdir? İşte yanıtı...

KAZIMCAN KARATAŞ KİMDİR?

Kaızmcan Karataş, 16 Ocak 2003 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Futbola Altay altyapısında başlayan 19 yaşındaki sol bek, 2020/2021 sezonu öncesi A takıma yükseldi. 1.82 boyundaki futbolcu, Süper Lig'de geçtiğimiz sezon görev aldığı 23 maçta 2 asist yaptı. Genç oyuncunun İzmir ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Kazımcan Karataş'ın güncel piyasa değeri ise 950 bin Euro.