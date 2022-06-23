IDRISSA GUEYE KİMDİR? | Idrissa Gueye kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Ayağına hakim, uzaktan şutları bulunan, dikine oynayabilen orta sahalar arasında en iyi 5 futbolcudan biri olan Idrissa Gueye, Galatasaray'ın gündeminde yer alırken, futbolseverler bu iddiaların ardından yıldız futbolcunun yaşamı ve kariyerini araştırmaya başladı. Peki, Idrissa Gueye kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

IDRISSA GUEYE KİMDİR?

26 Eylül 1989 yılında Dakar'da dünyaya gelmiştir. Senegalli olan Idrissa Gueye, orta saha pozisyonunda oynamaktadır. 174 cm boyu bulunan Idrissa Gueye, 90 kez milli olmuştur. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Gueye, 2019-2020 sezonunda 30 milyon euro bonservis bedeli ile PSG'ye transfer olmuştur. Kariyerine Diambars FC'de başlayan Gueye, Lille, Aston Villa, Everton ve PSG formaları giymiştir. Yıldız isim bu sezon 33 maçta 4 gol 1 asist üretmiştir.