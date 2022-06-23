Haberler Kimdir AARON RAMSEY KİMDİR? | Aaron Ramsey kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

AARON RAMSEY KİMDİR? | Aaron Ramsey kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Fatih Karagümrük ile adı anılan Aaron Ramsey, futbolseverler tarafından arama motorları ve sosyal medyada sık sık araştırılan isimler arasında bulunuyor. Aaron Ramsey, yaşadığı sakatlıkların ardından kariyer anlamında düşüş yaşamıştı. Peki, Aaron Ramsey kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 10:30
AARON RAMSEY KİMDİR? | Aaron Ramsey kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Fatih Karagümrük ile adı geçen isimlerden biri de bonservisi Juventus'ta bulunan Aaron Ramsey oldu. Yıldız isim ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Aaron Ramsey kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

AARON RAMSEY KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ramsey, 26 Aralık 1990 yılında Galler'de dünyaya geldi. 31 yaşındaki futbolcu 74 kez Galler Milli Takımı'nda forma giydi 20 gol kaydetti. Cardiff'te futbol hayatına başlayan Ramsey, Arsenal, Nottingham Forest, Cardiff, Juventus ve Glasgow Rangers gibi ekiplerde forma giydi. Yıldız ismin piyasa değeri ise 3 milyon euro.

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