Haberler Kimdir DOĞUCAN HASPOLAT KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Kariyeri ve merak edilenler...

DOĞUCAN HASPOLAT KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Kariyeri ve merak edilenler...

Son dakika haberleri... Doğucan Haspolat'ın Kasımpaşa'dan Trabzonspor'a transferinin ardından sporseverler, oyuncuyla ilgili detaylı bilgiler elde etmek için özellikle arama motorlarına sorular yazıyor... Oyuncuyla ilgili en çok merak edilen konular ise kaç yaşında olduğu, nerede doğduğu ve kariyerinde hangi takımların dormalarını giydiği... Trabzonspor'un yeni transferi Doğucan Haspolat'ın hayatına merak edilenler haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 16:10
DOĞUCAN HASPOLAT KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Kariyeri ve merak edilenler...

Trabzonspor'un Kasımpaşa'dan kadrosuna dahil ettiği Doğucan Haspolat hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor... Oyuncuyla ilgili merak edilen bilgileri sizler için derledik...

DOĞUCAN HASPOLAT KİMDİR?

Doğucan Haspolat, 11 Şubat 2000 tarihinde Hollanda Rotterdam'da dünyaya gelmiştir. Hollanda ekiplerinden Excelsior altyapısında yetişen Haspolat, ilk profesyonel maçına 27 Ağustos 2016 tarihinde Eredivisie'de Feyenoord'a karşı çıkmıştır. 70. dakikada Kevin Vermeulen'in yerine oyuna giren Haspolat, Eredevisie'de 2000 doğumlu olarak forma giyen ilk futbolcu olmuştur.

13 Ocak 2020 tarihinde Kasımpaşa ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan genç futbolcu, takımı adına ilk maçına 19 Ocak 2020 tarihinde Süper Lig'de 6-0 yenildikleri Trabzonspor karşısında çıkmıştır.

Oyuncunun son takımı da 2022-23 sezonu öncesi transfer olduğu Trabzonspor olmuştur.

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