Dünyanın en büyük spor kulüplerinden biri olan Real Madrid'in kaptanlığını üstlenen, dünyanın en iyi sol bekleri arasında gösterilen Marcelo, Real Madrid ile sözleşmesi sona erince takımdan ayrıldığını duyurdu. Marcelo ile ilgili bilgiler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marcelo kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

MARCELO KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Tam adı Marcelo Vieira da Silva Júnior olan yıldız isim, 12 Mayıs 1988 yılında Brezilya'da dünyaya gelmiştir. La Liga takımlarından Real Madrid'de forma giymektedir. Rio de Janeiro'da doğmuştur. Takımın sol bek oyuncularından biridir. 12 numaralı formayı giyen Marcelo 2002'den 2006 yılına kadar Fluminense'de oynamıştır ve Real Madrid'e transfer olmuştur. Brezilya millî futbol takımında da forma giyen Marcelo'nun millî takımda 4 tane de golü vardır. 2008 Pekin olimpiyatlarında olimpik millî futbol takımında oynamıştır. Aynı zamanda Real Madrid'in yeni Roberto Carlos'u olarak gösterilmektedir. Hedefim 'Roberto Carlos gibi olmak' ifadesini kullanmıştır. 2006'dan beri Brezilya millî takımında mücadele etmektedir. 2007 yılından bugüne kadar Real Madrid dışında başka takımda oynamayan Marcelo Real Madrid formasıyla toplamda 384 maça çıktığı bilinmektedir. Marcelo Real Madrid takımında attığı 26 golün dışında 101 tane asist yaparak dikkat çekmiştir.