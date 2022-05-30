KAAN URGANCIOĞLU KİMDİR? | Kaan Urgancıoğlu kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Kaan Urgancıoğlu'nun hayatı...

Kaan Urgancıoğlu'nun kim olduğu ve daha önce hangi dizilerde oynadığı araştırılmaya başladı, son olarak Yargı dizisiyle izleyicilerin beğenisini toplayan Kaan Urgancıoğlu'nun hayatına dair detaylar merak edilenler arasında yerini aldı. İşte Kaan Urgancıoğlu'nun kariyer geçmişine ve hayatına dair merak edilenler...

KAAN URGANCIOĞLU'NUN BİYOGRAFİSİ

8 Mayıs 1981 tarihinde tanınmış bir ailenin oğlu olarak İzmir'de dünyaya gelen Kaan Urgancıoğlu, ortaokulu Özel Türk Koleji'nde, liseyi Amerikan Koleji'nden mezun olarak tamamlamıştır.

Daha sonra 2000 senesinde İstanbul'a gelerek Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa üzerine eğitim alan Urgancıolu, sinemaya başlayınca üniversite eğitimini yarım bıraktığından, mezun olması 2007 senesinde mümkün olmuştur. Daha sonra, Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır.

Sektörde kendisini geliştirmek istedi ve ve New York'ta bulunan Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk dersleri aldı. Oyuncu, yönetmen ve yapımcı Çetin Sarıkartal ile tanışması oyunculuk hayatının dönüm noktası oldu.

Yapımcı Abdullah Oğuz, 2002 yılında Suat Yalaz'ın çizgi romanını televizyona uyarlamaya hazırlanırken 'Karaoğlan' rolü için hem oyunculuk yeteneği olan hem yakışıklı, hem ata binebilen hem de tanınmamış bir yüz araması üzerine, 2002 yılında üniversite ikinci sınıftayken daha önce de ata bindiği için "Karaoğlan" isimli bu diziye aile dostları Demet Akbağ'ın vesilesiyle seçilerek kariyerinde ilk adımı atmış oldu.

İlk sinema filmi tecrübesini ise 2005'te Ispanaktan Nağmeler ile deneyimledi. Dönemin çok izlenen dizisi Kara Sevda'da Emir karakterine hayat veren oyuncu, buradaki rolü ile 2015'te Ayaklı Gazete Ödülleri çerçevesinde 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

Kaan Urgancıoğlu, 2006 yılında yönetmenliğini Tunç Başaran , Temel Gürsu ve Orhan Oğuz birlikte yaptıkları "Azap Yolu" dizisinde; Kadir İnanır, Engin Şenkan, Melisa Sözen ve Ebru Akel ile birlikte oynadı ve 2022 yılına kadar onlarca dizi/filmde çeşitli karakterleri canlandırarak performansıyla beğeni topladı.

Kaan Urgancıoğlu, 1.82 metre boyunda, 75 kilo ve Boğa burcudur ve 2022 yılı itibarıyla 41 yaşındadır.

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