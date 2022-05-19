Haberler Kimdir AYŞE ÇAĞIRIR KİMDİR? | Dünya Kadınlar Boks Şampiyonu Ayşe Çağırır kaç yaşında, nereli? Milli boksör Ayşe Çağırır'ın hayatı...

AYŞE ÇAĞIRIR KİMDİR? | Dünya Kadınlar Boks Şampiyonu Ayşe Çağırır kaç yaşında, nereli? Milli boksör Ayşe Çağırır'ın hayatı...

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda mücadele eden Milli boksörümüz Ayşe Çağırır'dan gururlandıran bir başarı geldi. Kazak rakibi Alua Balkikakuva'yı mağlup ederek Dünya Şampiyonu olan Ayşe Çağırır, tarihi bir başarıya imza atarak gündemde yerini aldı. Peki, Ayşe Çağırır kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte başarısıyla adını tüm dünyaya duyuran Milli boksörümüz Ayşe Çağırır'ın hayatına dair merak edilenler...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 08:10 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 08:40
AYŞE ÇAĞIRIR KİMDİR? | Dünya Kadınlar Boks Şampiyonu Ayşe Çağırır kaç yaşında, nereli? Milli boksör Ayşe Çağırır'ın hayatı...

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan ve tarihi başarısıyla adını dünyaya duyuran Ayşe Çağırır'ın hayatı araştırılmaya başladı. Finalde, Kazak rakibi Alua Balkibekova'yı yenerek şampiyon olan Milli boksör Ayşe Çağırır'ın boyu, kilosu, yaşı ve nereli olduğu ise vatandaşlar tarafından merak edilenler arasında yerini aldı. İşte Ayşe Çağırır'ın biyografisi...

AYŞE ÇAĞIRIR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1 Ocak 1995'te dünyaya gelen Ayşe Çağırır, Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur ve Milli boksördür. 2022 yılı itibarıyla 27 yaşındaki Ayşe Çağırır, 1,60 boyunda ve 48 kilodur.

Ayşe Çağırır'ın 2013 yılında katıldığı Dünya Gençler Boks Şampiyonası ile başlayan kariyeri, 2014 ve 2018 yılında Avrupa Bayanlar Boks Şampiyonası ve Dünya Boks Şampiyonası'na katılmasıyla devam etmiştir; 2019 yılında ise Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nda yarışmıştır.

Son olarak, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası finalinde Ayşe Çağırır, Kazak rakibi Alua Balkibekovaya'yı yenerek dünya şampiyonu olmayı başarmıştır.

AYŞE ÇAĞIRIR ALTIN MADALYAYI NASIL KAZANDI?

  • Müsabakanın ilk raundunu 5-0 kaybeden Çağırır, 2. raundu 3-2 kazanmıştır. Son rauntta atağa geçen milli boksör 5-0 kazanarak; maçı 3-2 tamamlayarak altın madalyanın sahini oldu.

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