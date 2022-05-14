NAGİHAN KARADERE KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Survivor All Star 2022

Survivor 2022 All Star'ın kadrosu açıklandı. Bir dönem yarışmada oldukça etkili olan Nagihan Karadere, kadroda bulunan isimler arasında yer aldı. Gelecek sezon Survivor kadrosunda yer alan Nagihan Karadere ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Nagihan Karadere kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

👉 NAGİHAN KARADERE KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

Nagihan Karadere, 16 Şubat 1984 tarihinde Adana Kadirli ilçesinde doğdu. Türk kısa mesafe ve engelli koşucusu olan Nagihan Karadere, 400m engelli rekor derecesi 55.09 saniyedir. 2012 Londra olimpiyatlarında A barajını geçerek olimpiyatlarda yarışmıştır. Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan Nagihan Karadere, Uğur Gökçe ile 2016 yılında boşandı. Bu evliliğinden Ece Arven isimli bir kız çocuğu vardır.