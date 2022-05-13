Haberler Kimdir ENSAR BRAHIC KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Ensar Brahic'in mevkisi ne? Hangi takımda oynuyor?

ENSAR BRAHIC KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Ensar Brahic'in mevkisi ne? Hangi takımda oynuyor?

Yaz transfer dönemi için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Ensar Brahic ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin Ensar Brahic'i transfer ettiğinin konuşulmasının ardından arama motorlarında Ensar Brahic ile ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Ensar Brahic kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hangi takımda oynuyor? Ensar Brahic ile ile ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 23:36 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 00:00
ENSAR BRAHIC KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Ensar Brahic'in mevkisi ne? Hangi takımda oynuyor?

Spor Toto Süper Lig'de bitime iki maç kala transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'nin 2022/2023 sezonu için Sırp futbolcu Ensar Brahic ile anlaştığı öne sürüldü. Brahic'in sarı-lacivertli takıma transfer olmasının ardından genç oyuncuyla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Futbolseverler, arama motorlarında "Ensar Brahic kimdir?", "Ensar Brahic kaç yaşında?", "Ensar Brahic nereli?", "Ensar Brahic'in boyu kaç?", "Ensar Brahic'in mevkisi ne?" ve "Ensar Brahic hangi takımda oynuyor?" gibi soruları arama motorlarında aratıyor. Peki, Ensar Brahic kimdir? İşte Ensar Brahic ile ilgili tüm bilgiler...

ENSAR BRAHIC KİMDİR?

Ensar Brahic, 4 Haziran 2004 tarihinde Sırbistan'da dünyaya geldi.

Futbola Partizan altyapısında başlayan Sırp futbolcu, Teleoptik takımında kiralık olarak forma giyiyor. Bu sezon Sırbistan Genç Ligi'nde 16 maça çıkan 17 yaşındaki forvet, 5 gol kaydetti.

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