Haberler Kimdir Sabri Çelik kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Sabri Çelik kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Ferhat Gündoğdu'nun görevi bırakmasının ardından MHK Başkanlığı görevine Sabri Çelik getirildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Sabri Çelik başkanlığında yeni Merkez Hakem Kurulu'nu belirledi. Peki yeni MHK Başkanı Sabri Çelik kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 16:50 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 17:10
Sabri Çelik kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden, yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı açıkladı. TFF Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda MHK'nin başkan ve üyelerini belirledi. Peki MHK Başkanlığı'na getirilen Sabri Çelik kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

SABRİ ÇELİK KİMDİR?
Sabri Çelik 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl mesleği lise öğretmenliği olan Çelik, uzun yıllar 1. Lig'de hakemlik yaptıktan sonra yaş dolayısıyla aktif hakemliği bıraktı.

2004-2005 yıllarda ve 2019'da yaklaşık 5 ay MHK Başkanlığı yapan Çelik, UEFA gözlemciliğinin ardından mentörlüğe başlamıştı.

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