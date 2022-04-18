Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden, yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı açıkladı. TFF Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda MHK'nin başkan ve üyelerini belirledi. Peki MHK Başkanlığı'na getirilen Sabri Çelik kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

SABRİ ÇELİK KİMDİR?

Sabri Çelik 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl mesleği lise öğretmenliği olan Çelik, uzun yıllar 1. Lig'de hakemlik yaptıktan sonra yaş dolayısıyla aktif hakemliği bıraktı.

2004-2005 yıllarda ve 2019'da yaklaşık 5 ay MHK Başkanlığı yapan Çelik, UEFA gözlemciliğinin ardından mentörlüğe başlamıştı.