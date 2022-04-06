Son günlerde gündemde olan sevilen oyuncu Gökçe Bahadır için birçok kişi Gökçe Bahadır kimdir, kaç yaşında? Gökçe Bahadır hangi dizilerde oynadı? aramaları yapıyor. İşte bu soruların yanıtları ve Gökçe Bahadır'ın hayatına dair bazır detaylar...

GÖKÇE BAHADIR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

9 Kasım 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Televizyon ve ekrana merak olan isim, Akademi İstanbul Radyo; Televizyon bölümünden mezun olmuştur. Oyunculuk alanında kariyer yapmayı düşünen Bahadır, Müjdat Gezen sanat merkezide oyunculuk eğitimi almıştır. Akademide öğrenimini sürdürken aynı zamanda Bahadır, Fenerbahçe FM'de çalışmıştır. Okulunu bitirdikten sonra Bahadır, Best TV'de Vj'lik, ardından Show TV'de Sinyal programının sunuculuğunu üstlenmiştir.

GÖKÇE BAHADIR HANGİ DİZİLERDE OYNAMIŞTIR?

Bahadır 2001 yılında "Tatlı Hayat" 2002 yılında "Beşik Kertmesi" 2003 yılında "Mühürlü Güller" dizilerinde rol almıştır. 2003-2005 yıllarında "Hayat Bilgisi" dizisi ile kendini geniş kitlelere tanıtan oyuncu, dizide "Törpü" rolünü üstlenmiştir. Bahadır daha sonra "Jojo" programının sunuculuğunu ve Yaprak Dökümü dizisinde "Leyla" karekterini canlandırmıştır.