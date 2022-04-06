ARDA GÜLER KİMDİR? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

Fenerbahçe'de bu sezon itibarıyla A takıma yükselen Arda Güler, sarı-lacivertli taraftarların beklentisinin yüksek olduğu isimlerden... Peki, Arda Güler kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

🤔ARDA GÜLER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Arda Güler, kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı. Genç futbolcu, 2019'da Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. Fenerbahçe'de bu sezon A takıma yükselme başarısı gösteren ve taraftarların büyük beklentisinin olduğu 16 yaşındaki 10 numara, Süper Lig'de çıktığı 1 maçta 1 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Güncel piyasa değeri 650 bin euro olan Arda'nın sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor.