SURVIVOR YASİN KİMDİR? Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor'dan elenen Yasin Obuz'un hayatı...

Survivor Yasin'in hayatı yarışmadan elenmesi ile birlikte gündemde yerini aldı ve Survivor Yasin Obuz'un kim olduğu araştırılmaya başladı. 30 Mart Çarşamba günü SMS sıralamasının açıklanmasının ardından adaya veda eden isim Yasin Obuz oldu. Peki, Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında, nereli? Yasin Obuz ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...

YASİN OBUZ'DAN ADAYA VEDA KONUŞMASI

Yasin Obuz'un adadan elendiği belli olduktan sonra, Obuz, konseyde yaptığı veda konuşmasında şunları söyledi:

''Biz buraya sonumuzun belli olmadığı heyecanıyla geldik. Biz bu heyecan için de buradaydık. Kendimle ayrı gurur duyuyorum. Ben hiçbir zaman burada kimsenin hakkını yemediğimi düşünüyorum. Kimse için de kötü düşünmedim. Düşünmeye çalışmadım. Ve hep iyi yönden bakmasını denedim. Son bir ayda bunu da başardım. Her şeye güldüm. Öyle olması gerekiyordu. 6 tane ceza aldıktan sonra kabullenmek zorundaydım. Diskalifiye olmadığım için çok mutluyum. Hala da gülüyorum. Gülerek de buradan gideceğim için de ayriyetten mutluyum. Geri de kalan arkadaşlarıma sakatsız sezon diliyorum. Umarım her şey onların gönlünce olur. Gökhan'ı geride bıraktığım için çok çok üzgünüm. Umarım benim yarım kalan hikayemi o tamamlar. Benim gönlümün şampiyonu Gökhan'dır.''

YASİN OBUZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

21 Kasım 1988 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelen Yasin Obuz küçük yaşlardan itibaren sporla yakından ilgilenmiştir. 1998 yılında ilk spor lisansını çıkartan Obuz, amatör olarak ve profesyonel olarak futbolla, ek olarak 2 yıl kadar jimnastik ile ilgilenmiştir. Yasin Obuz, 1.83 m boyunda ve 82 kilo ağırlığındadır.

Yasin Obuz Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Bölümü mezunudur ve üniversite eğitimine devam ederken fitness, futbol, yüzme gibi alanlarda kendisini geliştirmiştir. Üniversite yıllarının son dönemlerinde yemek yapmaya merak salan Yasin Obuz, mutfak yemeklerini yapma üzerine eğitimler almıştır ve kendisini aşçılık alanında geliştirmiştir.

Spordan daha çok yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin Obuz, bu alanı iyice öğrenmek için yaklaşık olarak 20 kadar ülkeye seyahat etmiştir. Buralarda farklı yemek kültürlerini gören ve nasıl yapıldığı üzerine birçok tecrübe edinen Obuz, kendini geliştirmeye devam etmiştir.

Televizyon ekranlarına ilk kez Kısmetse Olur programı ile adım atan Obuz, Yemekteyiz ve ardından MasterChef yarışmasına katılmıştır. Yasin burada yaptığı yemekler ve gelişimi ile adından söz ettiren Obuz, 2020 Survivor'ın ardından 2022 Survivor All Star kadrosunda da yer almıştır. 30 Mart 2022 itibariyle Survivor All Star yarışmasından elenen Yasin Obuz, magazin gündeminde de sık sık adından söz ettirmektedir.