METİN ÖZTÜRK KİMDİR? Galatasaray'da başkan adayı olacağını açıklayan Metin Öztürk kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Metin Öztürk'ün Galatasaray başkan adayı olacağını resmen açıklamasının ardından hayatı araştırılmaya başladı. Sarı kırmızılı takımda ilk başkan adayının belli olmasıyla birlikte, 'Metin Öztürk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Metin Öztürk ne iş yapıyor?' sorularının cevabı arama motorlarında sorgulanmaya devam ederken; Metin Öztürk'ün biyografisi ve kariyer geçmişi haberimizde...

METİN ÖZTÜRK KİMDİR?

Metin Öztürk 1961 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İş hayatına gazeteci olarak başlayan Metin Öztürk, günümüzde Türkiye'nin en büyük yerli asistans şirketi Assist Line'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. Metin Öztürk'ün sahip olduğu şirketlerin bünyesinde farklı alanlarda yayın yapan dergiler, dijital platformlar ve reklam-pazarlama şirketleri yer almaktadır.

Metin Öztürk, hizmet sektörünün yanı sıra Assist Line aracılığıyla Türkiye'de faaliyet gösteren birçok sigorta şirketine asistans hizmeti sağlamaktadır ve Galatasaray Divan Kurulu'nun en kıdemli üyelerindendir. Galatasaray Adası'nın 30 yıl boyunca müdürlüğünü yapan Süleyman Öztürk'ün oğlu Metin Öztürk'ün Galatasaray sevdası küçük yaşlarda başlamıştır ve kulüp içinde farklı görevler üstlenmesiyle devam etmiştir.

45 yılı aşkın süredir Galatasaray Spor Kulübü Derneği Üyesi olan ve 2 dönem Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanlığı görevinde bulunan Metin Öztürk, Galatasaray'da çok az kişinin sahip olduğu Onur Madalyası'nı kürek sporundaki başarıları ile kazanmıştır.

Kürek Federasyonu Eski Başkanı Çetin Öztürk'ün ağabeyi olan Metin Öztürk, evli ve 3 çocuk babasıdır. Metin Öztürk'ün her iki kızı da Galatasaray Binicilik Şubesi, oğlu ise Galatasaray Yelkencilik Şubesi Lisanslı sporcusudur.

Son olarak, yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Metin Öztürk, Galatasaray seçimlerinde adaylığını koyacağını resmen açıklamıştır. Bunun için gerekli projelerin ve ekibin hazır olduğunu; seçimlerde kimseyle birleşmek gibi bir düşüncesi olmadığını ifade etmiştir.