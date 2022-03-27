Gönül Dağı dizisinin Meryem'i Sevilay Gültekin kimdir, kaç yaşında, nereli? Sevilay Gültekin hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Gönül Dağı dizisinde Rıfat karakteri ile Meryem karakterinin büyük aşkı izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Dizinin sıkı takipçileri, 'Gönül Dağı Meryem kimdir, Sevilay Gültekin kaç yaşında ve nereli?' sorularının cevabını arama motorlarında sorguluyor. İşte Sevilay Gültekin'in yaşı, boyu, burcu ve biyografisi...

SEVİLAY GÜLTEKİN KİMDİR?

1997 yılında dünyaya gelen Sevilay Gültekin, 2022 yılı itibariyle 25 yaşındadır. Gültekin, Dialog Anlatım İletişim'de Profesyonel Oyunculuk Eğitimi aldıktan sonra, Beyti Engin ile Karakter Tasarım Atölyesi'nde de eğitimini tamamlamıştır.

No10 Studios Metin Balekoğlu ile Kamera Önü Oyunculuk eğitimi alan Sevilay Gültekin, aynı zamanda da tiyatro oyuncusudur. Hasan Güngör, menajerlik şirketine bağlı olarak çalışan Sevilay Gültekin kamera karşısına ilk kez 2018 yılında 'Yeni Gelin' dizisiyle geçmiştir ve ekranlarda yer almaya devam eden Seviley Gültekin, adını Gönül Dağı dizisinde 'Meryem' karakteri ile duyurmayı başarmıştır.

SEVİLAY GÜLTEKİN'İN OYNADIĞI DİZİLER

👉Gönül Dağı (2021) Meryem

👉Elimi Bırakma (2019) Genç Sumru

👉Yeni Gelin (2018)