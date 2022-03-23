Valerien Ismael kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Valerien Ismael'in çalıştırdığı takımlar...

Beşiktaş Futbol Takımı sezona Sergen Yalçın ile başladı. Geçtiğimiz sezon 3 kupa kazanan Yalçın, bu sezon beklentileri karşılayamadı ve görevi sona erdi. Sergen Yalçın'ın yerine Önder Karaveli getirildi. Gelecek sezon için hoca arayışlarını sürdüren Kartal, Valerien Ismael ile prensipte anlaşmaya vardı. Peki, Valerien Ismael kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

VALERIEN ISMAEL KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Valerien Ismael, 28 Eylül 1975 yılında Strasbourg'da dünyaya geldi. Eski futbolcu ve teknik direktör olarak görev yapmaktadır. Ismaël, futbola doğduğu şehrin takımı olan Strasbourg'un altyapısında başladı. Strasbourg, Crystal Palace, Lens, Werder Bremen, Bayern Münih ve Hannover gibi ekiplerde forma giymiştir. Teknik Direktör kariyerine, Hannover 96 2'de başlamıştır. Ardından Wolfsburg 2, Nürnberg, Wolfsburg, Apollon Smyrnis, Lask Linz, Barnsley ve West Bromwich'te görev yapmıştır.