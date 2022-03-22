Yavuz Seçkin kimdir? Nereli, kaç yaşında ve mesleği ne? Yavuz Seçkin'in bilinmeyenleri...

Yavuz Seçkin kimdir? sorusu merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen dizisi Avrupa Yakası'ndaki Sertaç rolüyle hatırlanan Yavuz Seçkin, aynı zamanda televizyona skeçler hazırlayan bir komedi oyuncusu. Hakkında "Yavuz Seçkin kimdir" sorusu sorulan ünlü isim uzun süredir radyo hayatına vakit ayırıyor. Peki, Yavuz Seçkin kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen tüm detaylar...

YAVUZ SEÇKİN KİMDİR?



Yavuz Seçkin 2 Ocak 1969 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Seçkin, eğitim hayatını da İstanbul'da geçirmiştir. Radyo ve TV kariyerine başlamadan önce 27 yaşına kadar İstanbul Gültepe'de bir hediyelik eşya dükkanı işleten Seçkin, o zamanlar fotoğraf çektiğini ve kaset sattığını söylemiştir.

28 yaşında taklit yeteneğini keşfederek, bir radyoda yayın hayatına başladı. Sonraları programında telefon şakalarına yer vererek birçok ünlüye şakalar yaptı.

Seçkin, Avrupa Yakası isimli dizi ile televizyon dünyasına adım attı. Avrupa Yakası dizisinde 'Sertaç' rolüyle yer aldı. Ayrıca "Co-medya" adlı komedi programını yapıyordu. Seçkin, daha yine televizyon dünyasında bir takım işlere devam etti. Seçkin aynı zamanda bir de radyo programı hazırlayıp sunmaktadır.