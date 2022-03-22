Yavuz Seçkin kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Yavuz Seçkin kimdir? sorusu merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen dizisi Avrupa Yakası'ndaki Sertaç rolüyle hatırlanan Yavuz Seçkin, aynı zamanda televizyona skeçler hazırlayan bir komedi oyuncusu. Hakkında "Yavuz Seçkin kimdir" sorusu sorulan ünlü isim uzun süredir radyo hayatına vakit ayırıyor. Peki, Yavuz Seçkin kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen tüm detaylar...

YAVUZ SEÇKİN KİMDİR?

2 Ocak 1969 İstanbul doğumlu olan Yavuz Seçkin, Şişli Motor Meslek Lisesi'nden mezun oldu. Radyo ve TV kariyerine başlamadan önce 27 yaşına kadar İstanbul, Gültepe'de bir hediyelik eşya dükkanı işleten Seçkin, o zamanlar fotoğraf çektiğini ve kaset sattığını söylemiştir.

28 yaşında taklit yeteneğini keşfederek, "Yavuz'un Minibüsü" adlı programıyla Radyo Klas'ta yayın hayatına başladı. Sonraları programında telefon şakalarına yer vererek birçok ünlüye şakalar yaptı. Radyo Klas'tan ayrılma kararı aldı ve daha sonra Süper FM'de program yapmaya başladı.

"Avrupa Yakası" ile televizyon dünyasına adım attı. Avrupa Yakası dizisinde 'Sertaç' rolüyle yer aldı. Ayrıca "Co-medya" adlı komedi programını yapıyordu. Bülent Ersoy ve Ceyhun Yılmaz ile beraber Star TV'de "Üçümüz Bir Divayla" programını yaptı.

Pal FM'de hafta içi her akşam 18:00–20:00 saatleri arası "Yavuz'un Minibüsü" programını hazırlayıp sunuyor.