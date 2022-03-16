👉 MELİS SEZEN KİMDİR? Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen kaç yaşında? Nereli? Melis Sezen'in boyu kaç? Kaç kilo? Evli mi?

Sadakatsiz dizisinde sergilediği oyuculuk ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu Melis Sezen ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen kimdir? İşte detaylar...

👉 SADAKATSİZ'İN DERİN'İ MELİS SEZEN KİMDİR?

Melis Sezen, 2 Ocak 1997 yılında Silivri'de dünyaya gelmiştir. Şuan Sadakatsiz dizisinde oynayan Türk oyuncudur. İlk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde oynayan Sezen, ardından Siyah İnci dizisinde oynadı. İlk başrol oyunculuğunu Leke dizisinde üstlendi. Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde de başrolü üstlendi. Sezen, dizi projeleriyle birlikte sinema filmlerinde de yer aldı. 2018 yılında gösterime giren Bizim İçin Şampiyon ilk ciddi sinema oyunculuğu oldu. Aynı yıl içerisinde Tilki Yuvası ve Dünya Hali gibi filmlerde oynadı. 2019 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmeliğini yaptığı Mucize 2: Aşk filminde rol aldı. 2020 yılında Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde başrol karakter olan "Nazan" karakterini canlandırdı. Sadakatsiz dizisinde başrol karakterlerinden biri olan "Derin" adlı karakteri canlandırmaktadır.

🤔MELİS SÖZEN NERELİ?

Melis Sözen, lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir. Bir erkek kardeşi bulunan Sezen'in ailesi ticaretle uğraşmaktadır.