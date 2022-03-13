Sinan Yılmaz kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Sinan Yılmaz şarkıları...

Karadeniz müziği denince akla gelen ilk isimlerden olan Sinan Yılmaz, arama motolarında araştırılıyor. Peki, Sinan Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Sinan Yılmaz hakkındaki tüm bilgiler...

SİNAN YILMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1978 Yılında Trabzon' un Maçka ilçesinde doğan Sinan Yılmaz 6 yaşına kadar burada büyümüştür. Daha sonra ailesiyle birlikte Adapazarı'na taşınmış ilk ve orta öğrenimini burada tamamlamıştır. Lise ikinci sınıftayken ailesiyle beraber Almanya' ya göç eden Yılmaz burada müzik eğitimi almaya başlamıştır.

Sanatçı bir aileden gelen Sinan Yılmaz ağabeyi Adnan Yılmaz' ın desteğiyle müzik eğitimi alarak kendini geliştirmiş Almanya' da kurduğu grupla eğlencelerde, düğünlerde, şenliklerde sahne almıştır. 1989 yılında Sevgi Dünyası isimli ilk kasetini çıkartarak müzik piyasasına giren Yılmaz, ardından 1992 yılında Gurur isimli ikinci kasetini,1996 yılında Kralını tanımam adlı üçüncü kasetini çıkartmıştır. Daha sonra müzik piyasasına ara veren Yılmaz 2004 yılında çıkardığı Sende Kaldı adlı albümle müzik piyasasına bomba gibi düşmüştür. Bu albümünde bulunan Kolbastı parçası Karadeniz ve Türk gençliği tarafından Kolbastının yeniden keşfedilmesini sağlamış ve bu gün Trabzonspor' un maçlardan sonra oynaması ile gündemde kalmaya devam etmiştir.

SİNAN YILMAZ ŞARKILARI

Kolbastı

Lingo Lingo Şişeler

Çayır Biçerim Çayır

Sende Kaldı

Ölümüm Olur

Aglarum

Yarim

Onun Adı Köksal Baba

Gitme

Güvercinim Süt Beyaz

Hastasıyız Dede

Sakarya Çiftetellisi

Kor Olda Nankör Olma

Alev Alev

Fatma Gülün Suçu Ne

Ezanlar Bizim İçin Okunuyor

Çalamadım Gitti Sürmene Havasını