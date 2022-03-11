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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Ne iş yapıyor?

Televizyonun sevilen yarışma programlarından biri olan Survivor'da kırmızı takımda yarışan Aleyna Kalaycıoğu'nun yaşı, nereli olduğu, mesleği gibi detaylar merak konusu oldu. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Ne iş yapıyor?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 15:30
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Ne iş yapıyor?

Survivor yarışmasıyla gündeme gelen Aleyna Kalaycıoğlu'nun yaşamı merak konusu oldu. Son dönemlerde tartışmalarla gündeme gelen Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Yalova'da büyüdüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmış. Sonrasında Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle İstanbul'a taşınmıştır. Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul'a taşındıktan sonra hayatının değiştiğini ve liseden sonra dil eğitimine ağırlık verdiğini söyledi. Bu şekilde iyi bir dil eğitimi alan Aleyna Kalaycıoğlu, sınavlara da aynı motivasyonla hazırlandı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı. Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu'nun spor geçmişi de izleyicilerin dikkatini çekti. Survivor Aleyna, 10 senedir voleybol oynuyor. Aynı zamanda son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer alıyor.

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