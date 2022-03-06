Haberler Kimdir SURVIVOR BORA EDİN KİMDİR? Survivor yarışmacılarından Bora Edin nereli, kaç yaşında, boyu kaç? Bora Edin'in mesleği, hayatı ve hakkında bilinmeyenler...

SURVIVOR BORA EDİN KİMDİR? Survivor yarışmacılarından Bora Edin nereli, kaç yaşında, boyu kaç? Bora Edin'in mesleği, hayatı ve hakkında bilinmeyenler...

Survivor yarışmasının yeni bölümünde boy gösteren Bora Edin All Star kadrosuna yedeklerden dahil oldu. Yarışmayı takip edilenler, Bora Edin ile ilgili detaylı bilgi edinmek adına özellikle arama motorlarına, 'Bora Edin kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne, boyu kaç?' gibi sorular yazdı. İşte Bora Edin'in hayatına dair bilgiler...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 14:07 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 14:08
SURVIVOR BORA EDİN KİMDİR? Survivor yarışmacılarından Bora Edin nereli, kaç yaşında, boyu kaç? Bora Edin'in mesleği, hayatı ve hakkında bilinmeyenler...

Survivor 2022 All Star kadrosuna yedeklerden giren Bora Edin, merak konusu oldu. Yarışmacıya dair bilgi edinmek isteyenler, cevap aradıkları soruları arama motorlarına yazdı. Bora Edin'le ilgili bilinmeyenler haberimizde...

BORA EDİN KİMDİR?👀

23 Mart 1984 tarihinde dünyaya gelen Bora Edin İsviçre'de 7 yıl yaşamış daha sonra lise eğitimi için Malta'ya gitmiştir. Futbola ilgisi olan Edin, Malta'da bir süre Hibernians takımında oynamıştır. Malta'da da geçen 2 yılın ardından Türkiye'ye gelen Bora Edin, Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünden mezun olmuştur.


Not: Ekran görüntüsü Tv8'den alınmıştır.

Üniversite yıllarında da aktif spor yaşantısını sürdüren Edin, okulun futbol takımında kaptanlık yapmıştır. Dünyanın 47 ülkesindeki üniversitelerin katılım sağlandığı Salon Futbol Turnuvası'nda da takımıyla birlikte şampiyonluk elde etmiştir.

Profesyonel altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynamış olan Edin, ek olarak pinpon, tenis, yüzme, badminton gibi pek çok sporla uğraşmıştır. Bora Edin, bir süredir de CrossFit eğitmenliği yapmaktadır.

1.82 boyunda ve 76 kilo olan Bora Edin, Hülya Edin ile evlidir ve bir çocuk babasıdır.

DİĞER
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi muhtemel 11'ler belli oldu! F.Bahçe yönetiminden bomba sözler...
Hadise'den kas şov! Sosyal medyadan paylaştı o detay dikkatlerden kaçmadı olay oldu! 3 milyonluk yüzüğü özel kasasına koyduğu söylenmişti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor