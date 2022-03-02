Haberler Kimdir SURVIVOR GÖKHAN KESER KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Survivor All Star 2022

SURVIVOR GÖKHAN KESER KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Survivor All Star 2022

Survivor yarışmasında sergilediği performansla ünlenen isimler arasında yer alan başarılı isim Gökhan Keser, sosyal medyada gündem oldu. Survivor All Star 2022 yarışmasında yer alan Gökhan Keser ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki, Gökhan Keser kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 12:09 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 12:09
SURVIVOR GÖKHAN KESER KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Survivor All Star 2022

Survivor yarışmasında sergilediği performansla ünlenen isimler arasında yer alan başarılı isim Gökhan Keser, sosyal medyada gündem oldu. Survivor All Star 2022 yarışmasında yer alan Gökhan Keser ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki, Gökhan Keser kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

👉 GÖKHAN KESER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

Gökhan Keser, 9 Eylül 1987'de İzmir'de doğmuştur. Ailesi, Rize'nin Pazar ilçesinden İzmir'e yerleşmiştir. Kökeni Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kale köyüne kadar uzanmaktadır. 14 yaşında hobi olarak başladığı modellik kariyerine birçok şey sığdırdı. Model, oyuncu ve müzisyen olan Gökhan Keser, daha önce de Survivor'a katıldı.

DİĞER
Oğuzhan Koç 'yağ aldırdı' haberlerini fena tiye aldı! Demet Özdemir ile evlilik hazırlığı yapan Oğuzhan Koç'un güldüren paylaşımı!
Galatasaray'ın yıldızı Süper Lig'de kalıyor! Yeni takımı belli oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor