SURVIVOR GİZEM MEMİÇ KİMDİR, kaç yaşında, nereli?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor All Star yarışmasına sonradan dahil olan Gizem Memiç, araştırılmaya devam ediyor. Daha önce de 2016 yılında Survivor'a katılan Gizem Memiç, 10. olmuştu. Peki Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Survivor Gizem Memiç, 16 Mayıs 1990 tarihinde doğdu. Türk model ve güzellik kraliçesi. 1 Nisan 2010 tarihinde Miss Turkey seçilmiştir.

Tacını bir önceki yılın kraliçesi Miss Turkey 2009 Ebru Şam'dan aldı. Türkiye'yi hem Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda hem de Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil etti.

Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunudur.7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yer aldı. Yarışmanın 115. gününde adaya veda ederek Survivor 2016'da 10. oldu.