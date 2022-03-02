CANSU DERE KİMDİR? Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere kaç yaşında? Nereli? Cansu Dere'nin boyu kaç? Kaç kilo? Evli mi?

Sadakatsiz dizisinde sergilediği oyuculuk ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken deneyimli oyuncu Cansu Dere ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere kimdir? İşte detaylar...

👉 CANSU DERE KİMDİR?

Oyuncu, sunucu ve mankenlik yapan Cansu Dere 14 Ekim 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Anne tarafından İzmir, İstanbul ve Selanik kökenli, baba tarafından ise Bulgaristan kökenlidir. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. 2000 yılında Miss Turkey 3. güzeli oldu ve profesyonel mankenlik yapmaya başladı. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümünü yarıda bırakarak mankenlik mesleğine ağırlık verdi. Hakan Yıldırım, Cengiz Abazoğlu, Ümit Ünal, Evrim Timur, Arzu Kaprol, Bahar Korçan ve Dilek Hanif gibi moda tasarımcılarının defilelerinde yer aldı. Cansu Dere, 2002 ve 2003 yılları arasında Paris'te çeşitli defilelere katılmış ve birçok önemli fotoğrafçıyla çalışmalar gerçekleştirmiştir.

🎥 CANSU DERE'NİN OYNADIĞI TELEVİZYON DİZİLERİ VE FİLMLER

Sinema

2006 Kabuslar Evi: Takip

2007 Son Osmanlı Yandım Ali

2009 Acı Aşk

2009 Casus Kızlar

2010 Yahşi Batı

2011 El Yazısı

2011 Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm

Televizyon

2004 Metro Palas

2005 Alacakaranlık

2005 Güz Yangını

2007 Avrupa Yakası

2006-2008 Sıla

2009 Altın Kızlar

2009-2011 Ezel (Eyşan)

2012-2013 Muhteşem Yüzyıl

2016-2017 Anne

2019 Ferhat ile Şirin

2020-2021 Sadakatsiz (Asya)

2018 Şahsiyet (Nevra)