Haberler Kimdir SEMA AYDEMİR KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Survivor All Star 2022

SEMA AYDEMİR KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Survivor All Star 2022

Survivor yarışmasında sergilediği performansla ünlenen isimler arasında yer alan başarılı isim Sema Aydemir, sosyal medyada gündem oldu. Survivor All Star 2022 yarışmasında yer alan Sema Aydemir ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki, Sema Aydemir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 09:14
SEMA AYDEMİR KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Survivor All Star 2022

Survivor 2022 All Star'ın kadrosu açıklandı. Bir dönem yarışmada oldukça etkili olan Sema Aydemir, kadroda bulunan isimler arasında yer aldı. Gelecek sezon Survivor kadrosunda yer alan Sema Aydemir ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Sema Aydemir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

👉 SEMA AYDEMİR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

Survivor Sema Aydemir, 17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da doğdu. 4 kız kardeş olduklarını ifade 36 yaşındaki Sema Aydemir'in bir ablası bir kardeşi ve ikizi var. İkizi Seda Ocak ise Survivor Türkiye Yunanistan'da finale çıkan yarışmacılardan biridir. Sema Aydemir, Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile evlenmiş ve 2016 yılında boşanmıştır. Bu evlilikten Ali isminde bir çocuğu bulunan Sema Aydemir daha sonra evlenmemiştir.

Nagihan Karadere kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Poyraz Karayel'in Sinan'ını bir de şimdi görün! Çocuk oyuncu Ataberk Mutlu delikanlı oldu!
Dilan Çiçek Deniz'e evlenme teklif eden Thor Saevarsson romantizmin kitabını yazıyor! Şimdi de Paris'te
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor