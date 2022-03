SELENA GOMEZ KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Selena Gomez boyu ve kilosu

Selena Gomez, Los Angeles'ta düzenlenen 2022 SAG Ödülleri'nde düşmesiyle gündem oldu. Gomez'in düşüş anı kameralara yansırken, internet kullanıcıları Selena Gomez ile ilgili bilgileri aratmaya başladı. Peki, Selena Gomez kimdir? İşte ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez ile ilgili tüm bilgiler...

SELENA GOMEZ KİMDİR?

Tam adı Selena Marie Gomez olan Amerikalı oyuncu ve şarkıcı 22 Temmuz 1992 tarihinde dünyaya geldi. En iyi bilinen rolü Emmy ödüllü Waverly Büyücüleri adlı Disney Channel dizisindeki Alex Russo (Alexis Margaritta Russo) karakteridir. Sonradan Selena, Another Cinderella Story, Waverly Büyücüleri: Film ve Prenses Koruma Programı gibi filmlerde de rol aldı. Ayrıca Ramona and Beezus adlı sinema filminde de rolünü devam ettirdi.

Selena'nın kariyeri müzik dünyasına doğru genişledi, Gomez, Selena Gomez & the Scene adlı pop grubunun kurucusu ve solistidir. Bu grup gençleri müziğe teşvik etmek amaçlı kendi ve bulduğu gençlerle birlikte kurulmuştur. "Kiss & Tell", "A Year Without Rain" ve "When The Sun Goes Down" adlı üç tane RIAA Altın sertifikalı albümü çıkartan grup, Nisan ayı itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde 1.354.000 tane albüm satışı yaptı. Ayrıca Gomez, Hollywood Records ile kayıt anlaşması imzaladıktan sonra Tinker Bell, Another Cinderella Story ve Wizards of Waverly Place gibi filmlerin soundtrack'larına da katkıda bulundu. 2008 yılında Selena Gomez, UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak atandı ve "dünyanın en genç UNICEF iyi niyet elçisi" unvanını aldı. 2012 yılında Spring Breakers adlı gençlik filminde James Franco gibi isimlerle oyunculuk yaptı. 2013 yılında Getaway filminde Ethan Hawke ile başrolü paylaştı.

2011 yılında The Scene'nle yayınladığı "When The Sun Goes Down" adlı 3 albümünün ardından Nisan 2013'te 4. stüdyo ve ilk solo albümünün habercisi "Come&Get It" şarkısını yayınlamıştır. Ayrıca bu şarkı Gomez'in, ilk liste başarısını da beraberinde getirmiştir. 3 ay gibi bir süre ardından 2. teklisi "Slow Down"u yayınlamıştır. İlk tekli kadar olmasa da bu tekli de hit olmayı başarabilmiştir. 2014 yılında "For You" adında bir EP albüm yayınlamıştır.2015 yılında ise 3. solo albümü olan "Revival" albümünü yayınlamıştır. 4. solo albümü olan "Rare" 2020 yılında yayınlanmıştır. Ayrıca UNICEF'in "En Genç İyi Niyet Elçisi" seçilmiştir. 2013 yılının haziran ayında Gracie Elliot Teefey adında, 2014 yılının haziran ayında ise Victoria Gomez adında kardeşi olmuştur.

Doğum gününden bir gün önce, 21 Temmuz 2013'te, "Stars Dance" adını verdiği ilk solo albümünü yayınlamıştır. Albüm kısa süre içerisinde iTunes'ta ilk sıraya yerleşmiştir. Diğer hit albümü Kiss&Tell'deki en iyi parçalar Tell Me Something I Don't Know ve Naturally'dir. Ayrıca Tell Me Something I Don't Know parçası, Another Cindirella Story'nin soundtrack şarkısıdır. 13 Reasons Why adlı dizinin yapımcılığını üstlenmiştir. Rare Beauty markasıyla kozmetik ürün pazarına girmiştir.

SELENA GOMEZ'İN BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Selena Gomez 1.65 boyunda ve 54 kilodur.