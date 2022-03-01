İSAK VURAL KİMDİR? Kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Fenerbahçe'nin yeni transferi İsak Vural'ın mevkisi ne?

Geleceğe yönelik transfer çalışmalarını sürdüren ve bu doğrultuda genç oyuncu arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, Benfica altyapısında forma giyen İsak Vural'ı transfer etti. Futbolseverler, sarı-lacivertlilerin İsak Vural transferini açıklamasının ardından genç futbolcuyla ilgili merak edilenleri araştırmaya başladı. Peki, İsak Vural kimdir? İşte ayrıntılar...

⚽İSAK VURAL KİMDİR?

28 Mayıs 2006 tarihinde İsveç'in Stockholm kentinde dünyaya gelen İsak Vural, futbola Sant Cugat altyapısında başladı. Hammarby IF altyapısında da forma giyen 15 yaşındaki futbolcu, 2018'de Benfica altyapısına transfer oldu. İsak Vural, son 4 yıldır Portekiz ekibinin altyapısında top koşturuyordu. Türk asıllı İsveçli futbolcu, on numara mevkisinde forma giyiyor.