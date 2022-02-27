John Benjamin Toshack kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımları çalıştırdı? İşte yanıtı

Ülkemizde Beşiktaş'ı da çalıştıran ünlü teknik direktör John Benjamin Toshack, yakalandığı corona virüsünün ardından yoğun bakıma alınıp entübe edildi. Deneyimli çalıştırıcının kariyeri merak ediliyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz...
JOHN BENJAMIN TOSHACK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?
22 Mart 1949 yılında Galler'in Cardiff kentinde dünyaya gelen John Benjamin Toshack, futbolculuk kariyerine Cardiff'te başladı. Liverpool ve Swansea formaları giyen Toshack, 1984 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı. Antrenörlüğe futbolu bıraktığı Swansea'de adım atan deneyimli çalıştırıcı, sırasıyla Sporting, Real Sociedad, Real Madrid, Galler Milli Takımı, Deportivo La Coruna, Beşiktaş, Saint-Etienne, Catania, Real Murcia, Makedonya Milli Takımı, Hazar Lenkeran, Wydad ve Tractor Sazi takımlarında görev aldı.