Özgü Kaya kimdir? 3 kız kardeş'te hangi rolde?

Merak edilen diziler arasında yer alan Üç Kız Kardeş, yakın zamanda izleyicileriyle buluşacak. Dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor.

İclal Aydın'ın kitabından uyarlanan dizide Özgü Kaya da rol alacak. Merakla beklenen Üç Kız Kardeş dizisi birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesi konu alınacak. Dizide Özgü Kaya da Türkan karakterine hayat verecek.

ÖZGÜ KAYA KİMDİR?



1996 yılında İstanbul'da doğan Özgü Kaya, eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda devam ediyor. Kaya, ilk oyunculuk deneyimini Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer'in başrolünü paylaştığı Adı Efsane dizisinde Sibel Yılmaz olarak yaşadı.

Özgü Kaya, geçtiğimiz sezon ise TRT1 ekranında yayınlanan Mehmetçik Kutül Amare dizisinde kendini gösterdi. Bu dizide Zeynep karakterine hayat veren Özgü Kaya için Kimse Bilmez dizisi geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı. Kimse Bilmez oyuncusu Özgü Kaya dizide Sevda karakterine hayat verdi.