CEMAL GÜZELCİ KİMDİR? Cemal Güzelci ne iş yapıyor nereli ve kaç yaşında?

Cemal Güzelci Derlüks Deri Yönetim Kurulu Başkanı'dır. İş insanı Cemal Güzelci'nin eski Galatasaray'lı futbolcu Burak Yılmaz ile yakın arkadaş olduğu biliniyor.

CEMAL GÜZELCİ KİMDİR?

Cemal Güzelci, 47 yaşındadır.

Cemal Güzelci bir yatırım şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Ünlü futbolcu Burak Yılmaz ile yakın arkadaş olduğu öğrenilen Cemal Güzelci'nin futbola ilgi duyduğu biliniyor.

Cemal Güzelci, Pertevniyal Lisesi'ni bitirmiştir. 1992'den beri giyim sektöründe birçok kademede çalışan Güzelci, 2002 yılında şu an yönetim kurulu başkanlığını yaptığı şirketin kurukuşunda bulunmuştur. Şirketin en büyük ortağıdır. Cemal Güzelci'nin çok iyi derecede Rusça konuştuğu biliniyor.

CEMAL GÜZELCİ NE İŞ YAPIYOR?

Cemal Güzelci'nin yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı şirketin deri, tekstil, pazarlama dağıtım, yenilenebilir enerji gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Ayrıca çok sayıda içecek firmasının da sahibi olan şirket, tüm bunlar dışında bir yenilenebilir enerji firmasını da iştirakleri arasına almıştır.deri, tekstil, pazarlama dağıtım, yenilenebilir enerji gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Ayrıca çok sayıda içecek firmasının da sahibi olan şirket, tüm bunlar dışında bir yenilenebilir enerji firmasını da iştirakleri arasına almıştır.