Haberler Kimdir ARDA GÜLER KİMDİR? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

ARDA GÜLER KİMDİR? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

Fenerbahçe'de forma giyen genç futbolcu Arda Güler, 2021-22 sezonunda büyük bir çıkış yakalamıştı. Arda'nın kariyeri, yaşı, ve oynadığı mevki arama motorlarında sıkça aratılıyor. Peki, Arda Güler kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 22:01 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 22:01
ARDA GÜLER KİMDİR? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

Fenerbahçe'de bu sezon itibarıyla A takıma yükselen Arda Güler, sarı-lacivertli taraftarların beklentisinin yüksek olduğu isimlerden... Peki, Arda Güler kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

🤔ARDA GÜLER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Arda Güler, kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı. Genç futbolcu, 2019'da Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. Fenerbahçe'de bu sezon A takıma yükselme başarısı gösteren ve taraftarların büyük beklentisinin olduğu 16 yaşındaki 10 numara, Süper Lig'de çıktığı 1 maçta 1 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Güncel piyasa değeri 650 bin euro olan Arda'nın sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor.

DİĞER
Cansever ortaya çıktı sosyal medya yıkıldı! Şarkıcı Cansever'i ekranda görenler 'Canserver ölmemiş miydi?' tweetleri attı...
Ukrayna Rusya ile savaşa hazırlanıyor! Sivillere "temel savunma eğitimi" verildi: Çocuklar ve kadınlar...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor