SURVIVOR MERT ÖCAL KİMDİR? Survivor Mert kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Survivor All Star 2022

Survivor 2022 All Star'ın kadrosu açıklandı. Bir dönem yarışmada oldukça etkili olan Mert Öcal, kadroda bulunan isimler arasında yer aldı. Gelecek sezon Survivor kadrosunda yer alacak olan Mert Öcal ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Mert Öcal kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

👉 MERT ÖCAL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

2004 yılında 'Best Model of Turkey' ve 'Best Model of The World' yarışmasının birincisi olan Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Yarışmanın en uzun boylu üyelerinden biri olan Survivor Mert Öcal, 1.93 cm boyuyla izleyicilerin dikkatlerini çekiyor. 2004 yılında 'Best Model of Turkey' yarışmasının birincisi oldu. Ardından 2004 'Best Model of The World' yarışmasında da birinci oldu. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde model olarak görev aldı. Daha sonra da dizi filmlerde oynamaya başladı.