Tuba Ünsal kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Tuba Ünsal (d. 7 Aralık 1981, Denizli), Türk oyuncu ve eski manken.

Denizli'de doğdu. İlkokulu Vize, Kırklareli'de, orta öğrenimini Şanlıurfa'da, liseyi ise İzmir'de okudu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü'nün birinci sınıfında okurken, öğrenimine ara verdi.

1998 yılında Elite Model Look yarışmasına katıldıktan sonra profesyonel mankenlik kariyerine başladı. Çeşitli televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol aldı, televizyon programları yaptı. Bunlardan bazıları; Çılgın Dersane, Mumya Firarda ve Vizontele Tuuba. Son olarak Ruhumun Aynası adlı dizide oynamıştır.

2004 yılında Cem Cantaş hayatını birleştiren Ünsal, 2006'da boşandı. 2012'de sona eren ikinci evliliğini Murat Pilevneli ile yaptı. Üçüncü evliliğini ise 2013 yılının mayıs ayında sunucu Mirgün Cabas ile yaptı. Oyuncunun Murat Pilevneli ile evliliğinden Sare Pilevneli, Mirgün Cabas ile evliliğinden Civan Mert Cabas dünyaya gelmiştir. 20 Şubat 2017 tarihinde İçerde dizisine katılmıştır.

Filmografi

1992 Mahallenin Muhtarları Kız Yardımcı Karakter

1998 Kara Melek Funda Yardımcı Karakter

1997 Ruhsar Eylem Konuk Oyuncu

1998 Kırık Hayatlar Yardımcı Karakter

1999 Ayşecik Yardımcı Karakter

1999 Kurt Kapanı Elmas Yardımcı Karakter

1999 Kıvılcım Pelin Başrol Oyuncusu

2000 Çarli İş Başında Genç Kız Yardımcı Karakter

2001 Savunma Yardımcı Karakter

2002 Karaoğlan Bayırgülü Başrol Oyuncusu

2004 Ruhun Duymaz Feray Başrol Oyuncusu

2005 Seni Çok Özledim Berfin Yardımcı Karakter

2005 Yeniden Çalıkuşu Çalıkuşu Handan Başrol Oyuncusu

2006 Ümit Milli Tuba Yardımcı Karakter

2007 Yemin Leyla Mermertay Başrol Oyuncusu

2009 Bu Kalp Seni Unutur Mu? Gülümsün Peker Doğan Başrol Oyuncusu

2009 Canını Sevdiğim İstanbul'u Oya Çakır-Komiser Yardımcısı Başrol Oyuncusu

2011 Tövbeler Tövbesi Pelin Taşpınar Başrol Oyuncusu

2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki Filiz Yardımcı Karakter

2013 Bebek İşi Konuk Oyuncu

2014 Ruhumun Aynası Elçin Başrol Oyuncusu

2017 İçerde Handan

